Ein Hund öffnet die Haustüre, ein zweiter beißt den Paketboten

In Oberndorf hat ein Zusteller eine unliebsame Begegnung mit einem Hund. Er ist danach nicht mehr fahrtüchtig.

Eine schmerzhafte Begegnung hatte ein Paketzusteller am Freitagnachmittag mit einem Hund in Oberndorf. Wie die Polizei meldet, wollte der Mann ein Päckchen bringen und betrat ein Grundstück. Unmittelbar nachdem er geklingelt hatte, öffnete ein Schäferhund von innen selbstständig die Haustüre, worauf ein zweiter, kleinerer Hund hinausrannte und den Lieferanten in die Wade biss. Der Zusteller war nach dem Biss nicht mehr fahrtüchtig und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)