Erlebnisse mit Harald Grill bei den Literaturtagen in Oberndorf

Plus Harald Grill fuhr ein Vierteljahr durch den Balkan. Was er dort erlebte, hat er in einem Buch aufgeschrieben. Es ist eine berührende, besondere Exkursion.

Während viele Reisende ins Flugzeug steigen, vier Stunden später in der Sonne liegen und 14 Tage lang "all inclusive" urlauben, bevorzugt der Autor Harald Grill eine andere Art, sich die Welt anzuschauen. Es mag ja durchaus sein, dass auch bei ihm die bequeme Art, Ferien zu machen, nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Für sein Buch "Hinter drei Sonnenaufgängen" allerdings ist der Autor in ein klappriges Auto gestiegen und hat damit 7000 Kilometer zurückgelegt: von der Oberpfalz durch den Balkan und wieder nach Hause. Eine Entdeckungsreise immer der Nase nach, die ihn in fremde Länder, abgelegene Regionen und zu Menschen führte, deren Sprache, Kultur und Lebensweise ihn staunen machten.

An diesem Staunen ließ er jetzt im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben sein Publikum im Oberndorfer Pfarrheim teilhaben. Ein Vierteljahr lang war Harald Grill quer durch Rumänien und Bulgarien bis ins ukrainische Odessa gestreift. Reiseführer? Fehlanzeige! - Abstecher zu den üblichen Sehenswürdigkeiten? Mitnichten! - Begegnungen und Gespräche mit Einheimischen waren ihm wichtiger als das Standard-Tourismus-Programm. Auf diese Weise hat er eine Fülle an kostbaren und unvergesslichen Momenten zusammengetragen.

Harald Grill trifft einen Freund der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller

Wie jenes Zusammentreffen etwa mit Adrian im rumänischen Nitzkydorf, dem Geburtsort von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller. Dessen Sohn Josef war einst in Kindertagen ein Spielkamerad der heute berühmten Schriftstellerin. Wie beispielsweise auch die Gespräche mit den Banater-Schwaben, die "Schwobisch" reden. "Ich hab mich in dieses Land reingewühlt", sagt Grill. "Ich hab ja nichts davon gekannt."

Sitzen Einheimische im Freien auf einer Bank, setzt er sich dazu. Der Ortspfarrer ist ein Ansprechpartner, an den er sich mit Fragen wendet wie: "Gibt es im Berg-Banat wilde Tiere?" Er begegnet Menschen der ethnischen Gruppe "Roma" und erfährt, dass sie lieber "Zigeuner" genannt werden wollen, weil "Roma" ein Schimpfwort für sie ist.

Da gibt es Ortschaften mit unaussprechlichen Namen, Wegweiser mit nicht lesbaren Buchstaben, Protz-Villen mit goldenen Dächern, hinter deren Fassaden sich nichts befindet, Gegenden, von denen man in Nordschaben nicht den Hauch einer Ahnung hat, dass es sie überhaupt gibt, eine "Straße der Gesundheit" und jene faszinierende Potemkinsche Treppe mit 192 Stufen. "Erst als ich die betreten habe, hatte ich das Gefühl, wirklich in Odessa angekommen zu sein."

Lesen Sie dazu auch

"Man lernt so viele Schicksale kennen", sagt der Autor in Oberndorf

Auf der Reise in die ukrainische Hafenstadt hatte Grill die abenteuerliche Fahrt in einem Bus zu überleben. Er gelangte in ein Dorf, in dem es üblich ist, dass Menschen über glühende Kohlen laufen. Und er unterhielt sich mit dem Ehepaar Ruf, das mehrfach im Leben auf der Flucht war und wiederholt nach Sibirien geschickt wurde. "Es ist so interessant, mit Menschen zu reden, weil man so viele Schicksale kennenlernt."

Harald Grill ist ein kurzweiliger Erzähler, der bildreich und im amüsanten Plauderton seine "Mitreisenden" mitnimmt. Mehr als einmal bringt er sein Publikum zum Lachen, wenn er humorvoll und bayerisch-gmiatlich Ereignisse kommentiert. Er ist belesen, mischt historische Informationen mit ganz persönlichen Eindrücken und wird immer wieder auch nachdenklich. Am Ende der Reise darf jeder ein Stück weit das Gefühl mitnehmen, selbst den Balkan durchstreift zu haben - auf eine unkonventionelle Weise, die den Blickwinkel enorm erweitert hat...