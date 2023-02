Faschingsumzug mit neuem Konzept: Der Lechexpress rollt wieder

Die Wagen waren kleiner, der Fokus lag auf den Fußgruppen. Aber die Stimmung beim Gaudiwurm in Oberndorf war ausgelassen wie immer. Wer sein Fett weg bekam.

Während sich in den vergangenen Wochen bei Faschingsumzügen im Landkreis Donau-Ries oft die Närrinnen und Narren mit den wärmsten Kostümen glücklich schätzen konnten, war beim Lechexpress in Oberndorf Sonnenbrille angesagt. Paillettenbesetzte Maschkerle funkelten in der Sonne, als sich die gut 40 Fußgruppen pünktlich um 14.01 Uhr in Bewegung setzten.

Knapp 1000 Menschen liefen mit. In Vor-Corona-Zeiten waren es deutlich mehr. Dass der Lechexpress heuer etwas auf die Bremse treten werde, war seit Januar klar. Aber der einst größte Gaudiwurm im Donau-Ries-Kreis ruht keineswegs in Frieden, wie die Aufschrift eines Wagens bei Faschingsumzügen in der Region nahelegte, sondern ist quicklebendig. Große Wagen waren heuer nicht dabei, dafür Aufsitzrasenmäher, Bollerwagen, Autos und kleine Anhänger. Die Stimmung war ausgelassen.

Auf den Gehwegen in Oberndorf standen die Zuschauer dicht an dicht

Auf den Gehwegen links und rechts der Strecke war bis zum Rathaus kaum ein Durchkommen. Für kleine Zuschauerinnen und Zuschauer gab es jede Menge Süßes, für die Erwachsenen auch mal einen Schnaps oder Sekt.

119 Bilder Kleiner, aber ausgelassen wie immer: die Bilder des Oberndorfer Gaudiwurms Foto: Marco Keitel

Wie kommen neue Route und neues Konzept an? Sie finde die neue Strecke sogar besser als die alte, sagte eine Wikingerin aus einer Fußgruppe heraus. Anwohner Johannes Wontka freute sich darüber, dass der Gaudiwurm heuer an seinem Haus vorbeiführte. "Am Anfang habe ich schon gezweifelt. Ohne Wagen, was soll das werden?" Aber dann habe er das neue Konzept super gefunden. Die Fußgruppen seien näher am Publikum als die großen Wagen, es gebe mehr Interaktion. "Das Spektakel sollte man sich nicht entgehen lassen."

Das Themenspektrum der Wagen war wie immer breit gefächert. Verantwortliche aus der lokalen Politik und Wirtschaft bekamen ihr Fett weg. Panzerknacker kritisierten die Filialschließung der Raiffeisenbank in Oberndorf.

Dass in Oberndorf wieder Fasching gefeiert wird, macht Präsident Maifeld überglücklich

Marc-Oliver Maifeld, Präsident des örtlichen Faschingsklubs, war überglücklich, endlich wieder die Teilnehmenden des Gaudiwurms auf Höhe des Rathauses begrüßen zu dürfen. "Da ist mein Herz richtig aufgeblüht", sagte er. Er freute sich darüber, dass alles unfallfrei verlaufen ist. Nächstes Jahr hoffe er wieder auf einen Umzug wie in der Zeit vor Corona.

Am Dienstag war die Party nach dem gut einstündigen Umzug lange nicht vorbei. Am Gasthaus, in privaten Gärten und vor allem am Sportplatz feierten die Narren und Närrinnen lautstark weiter.