Oberndorfs Bürgermeister Franz Moll: "Immenser und lähmender Bürokratismus"

Plus Seit drei Jahren ist Franz Moll Bürgermeister in Oberndorf. Im Interview zieht er Halbzeitbilanz. Mit zwei Dingen hat er vor seinem Amtsantritt nicht gerechnet.

Wie haben Sie die ersten drei Jahre als Oberndorfer Bürgermeister erlebt?



Franz Moll: Es war eine sehr intensive Zeit. Zu Beginn meiner Amtszeit war die Pandemie das alles überschattende Thema. Vieles war in Frage gestellt. Die Vielzahl der damals laufenden Projekte, die vom Gemeinderat und mir übernommen wurden, war herausfordernd. Aber wir haben das gut hinbekommen.

Gibt es etwas, womit Sie gar nicht gerechnet haben?



Moll: Da ist einmal die schwierige Personalsituation, aber auch der immense und lähmende Bürokratismus. Das wäre in der freien Wirtschaft undenkbar.