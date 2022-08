Für die Zukunft der "Krone" fehlt die zündende Idee

Plus Der Gemeinderat Oberndorf ist nach wie vor auf der Suche nach der idealen Lösung für die künftige Nutzung des leer stehenden Gebäudes. Nun soll ein Workshop zu einer Lösung führen.

Es gibt viele Ideen für den Oberndorfer Gasthof Krone, doch dessen Zukunft ist weiter ungewiss. Die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, die Dorfwirtschaft wiederzubeleben, ist längst von Architekt Anton Gerstmeier (Nördlingen) aufgezeigt worden, aber es fehlt „der zündende Ansatz“, wie es Bürgermeister Franz Moll am Montag in der Gemeinderatssitzung formuliert. Jetzt soll ein „Workshop“ zu einem Ergebnis führen.