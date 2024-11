Generalversammlung der Feuerwehr Oberndorf

Kürzlich fand die jährliche Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf statt. 1. Vorsitzender Jürgen Höck durfte 53 Mitglieder, darunter alle Ehrenmitglieder, Kreisbrandmeister Volker Grossmann, sowie 1. Bürgermeister Franz Moll und Altbürgermeister Hubert Eberle begrüßen. In seiner Rede ging Höck auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr ein. Die Feuerwehr bildete wie stets eine wichtige Stütze des lokalen Vereinslebens und half bei Dorfball, Maibaumfeier und AWV-Müllsammel-Aktion. Die Mitglieder nahmen an zahlreichen Feiern der örtlichen Vereine und kirchlichen Festen teil. Im vergangenen Jahr wurden neue Ehrenamtskarten beantragt. Mit dem Patenbitten der FF Genderkingen, für deren Jubiläum im kommenden Jahr, stand im Mai ein großer Höhepunkt ins Haus. Zusammen mit der Trachtenkapelle Oberndorf konnten beide Wehren ein gelungenes Fest feiern. Bemerkenswert ist weiterhin die hohe Anzahl von 26 neuen Mitgliedern im Jahr 2024. 1. Kommandant Bernhard Gayr gab Auskünfte zur aktiven Wehr, die zu 37 Einsätzen im abgelaufenen Vereinsjahr ausrückte und 17 Übungen durchführte. 21 Kameradinnen und Kameraden absolvierten die Leistungsprüfung. Leider musste er auch vier langjährige Kameraden in den Ruhestand ab 65 Jahren schicken. Zusammen haben Fritz Kretschmer, Manfred Schott, Herbert Korber und Franz Kränzler 190 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geleistet.

