Harry Kämmerer sorgt für Lacher mit den Bayern-Krimis

Plus Der bayerische Autor Harry Kämmerer war in Oberndorf zu Gast. Dort hat er aus zwei seiner Kriminalromane gelesen, bei denen der Humor nicht zu kurz kommt.

Wenn Harry Kämmerer aus seinen Kriminalromanen zu lesen beginnt, dauert es meist nicht lange, bis es etwas zu lachen gibt. Schließlich kommen bei ihm Humor und skurrile Situationen selten zu kurz. Im Oberndorfer Pfarrheim war der bayerische Autor, der 1967 in Passau geboren wurde, nun am Sonntagabend zu Gast. Den rund 70 Gästen las er aus seinen beiden Büchern "Isartod" und "Totwald" vor. Mit dabei war auch E-Gitarrist Reinhard Soll.