Haushalt 2023 in Oberndorf verabschiedet: Vieles ist auf dem Prüfstand

Plus Nach dem guten Steuerjahr 2021 gibt es heuer eine starke Belastung für die Lechgemeinde Oberndorf. Welche das ist und wie der Gemeinderat damit umgeht.

"Es war eine große Herausforderung, den Verwaltungshaushalt auszugleichen", blickt Bürgermeister Franz Moll auf die Vorarbeit der neuen Kämmerin Carolin Schwartz und die ausgedehnte Vorberatung im Gemeinderat zurück. Heraus kam am Ende eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von gerade einmal 12.682 Euro, aber auch ein einstimmiger Beschluss des Ratsgremiums. Drei ungünstige Faktoren waren es, die die Kalkulation erschwerten.

Zum einen ist es – wie bei allen Kommunen – der deutliche Kostenanstieg bei Personal, Kinderbetreuung, Unterhalt und Bewirtschaftung. Zum Zweiten fällt die Schlüsselzuweisung um rund 210.000 Euro niedriger aus als 2022.