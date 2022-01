Im Dorfladen Oberndorf können Kunden zu Umwelthelden werden

Plastikfrei einkaufen? Das geht auch im Dorfladen Oberndorf. Das Geschäft ist in Sachen Nachhaltigkeit Vorreiter im Landkreis. Was dort genau geboten wird.

Der tägliche Wocheneinkauf kann nicht selten zur Umweltsünde werden: Die Anfahrt in den nächstgelegenen Laden erfolgt mit dem Auto, eingekauft werden in Plastik über Plastik verpackte Produkte von Discountern, die womöglich auch noch eine Weltreise hinter sich haben. Mit steigendem Umweltbewusstsein kommt immer häufiger die Frage auf, wie nachhaltiges und naturschonendes Einkaufen von heute und morgen wohl aussieht. Unverpackt-Läden und die Verwendung von Mehrwegbehältern zeigen dabei erste Tendenzen.

Auch der Dorfladen Oberndorf-Egelstetten-Flein leistet seinen Beitrag zum Umweltschutz. "90 Prozent unserer Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad, wir haben Solaranlagen auf dem Dach", meint Manuela Lier, die in dem Geschäft arbeitet. Doch damit ist es lange nicht genug: Auch Kunden können mit einem Einkauf im Oberndorfer Dorfladen zu kleinen Umwelthelden werden.

Obst und Gemüse gibt es im Dorfladen einzeln. Als Verpackung dienen keine Plastiktüten, sondern Stoffnetze oder Papiertüten. Foto: Ilona Schmid

"Unser Obst und Gemüse ist lose, zum Verpacken stehen Papiertüten oder Stoffnetze zur Verfügung", erklärt Lier. Äpfel, Birnen, Kartoffeln und Paprika – fast alles gibt es auch in Bioqualität. Zudem setze man auf Regionalität, vieles komme aus Mertingen oder der JVA Kaisheim. Auch einige Milchprodukte sind nachhaltig verpackt und regional erzeugt: Milch, Käse und Joghurt liefert der Xanderhof in Möttingen – abgefüllt in Pfandflaschen und -gläser.

Bei Fleisch- und Backwaren wird im Oberndorfer Dorfladen größtenteils auf Verpackungsmüll verzichtet

Bei einem Besuch der Wursttheke oder der Bäckerei wird ebenfalls möglichst auf Verpackung verzichtet. Das deutschlandweite Label "Einmal ohne, bitte" wird auch an allen möglichen Stellen im Dorfladen angewendet. "Unsere Kunden können eigene Dosen oder Taschen mitbringen, in die ihre Wurst- und Backware verpackt wird. Das spart viel Müll", meint Lier und deutet auf eine Kundin, die gerade ihre silbernen Blechdosen auf ein Tablett auf den Wursttresen stellt. Eine Verkäuferin legt Schinken hinein und packt einen selbst gemachten Fleischsalat im Pfandglas daneben – eine weitere Initiative des Dorfladens, die Umwelt zu schützen.

Wer eine eigene Dose mitbringt, bekommt Wurst und Fleisch in dieser und spart sich eine Menge Verpackungsmüll. Foto: Ilona Schmid

In der Hygieneabteilung gibt es nicht nur Zahnpasta mit einer Verpackung aus Maisstärke, Bambuszahnbürsten, Becher aus Flüssigholz und feste Seifen und Shampoos – der Laden kann sich mit etwas anderem von allen Einkaufsmöglichkeiten im Umland abheben: der Sonett-Nachfüllbar. Als bislang einziges Geschäft im Landkreis betreibt der Dorfladen Oberndorf eine solche. "Das ist schon unser Highlight", gesteht Monika Bräutigam lächelnd, als sie vor dem circa zwei Meter hohen Regal steht, in dem sich Putz- und Hygieneartikel aller Art befinden. Es gibt mikroplastik- und chemiefreie Seife, Waschmittel, Spülmittel, Orangenreiniger und vieles mehr – alles nachhaltig und in Deutschland am Bodensee produziert. Lange habe man eine solche nachhaltige Möglichkeit gesucht, meinen die beiden Frauen. "Etwas, bei dem unterm Strich so gut wie gar kein Müll anfällt."

Die Sonett-Nachfüllbar ist im Dorfladen Oberndorf landkreisweit einzigartig

Das Konzept hinter den Sonett-Produkten ist in vielfacher Weise nachhaltig: "Kunden kaufen einmal ihr Produkt in einem dafür vorgesehenen Behälter. Der kann dann gegen einen verminderten Preis immer wieder aufgefüllt werden." Auch die Kanister, in denen sich die Nachfüllprodukte befinden, werden von der Firma Sonett wieder abgeholt und erneut befüllt. So toll die Nachfüllbar auch sein mag, für die Verkäufer und Verkäuferinnen bedeutet sie definitiv mehr Arbeit.

Der Dorfladen setzt das Konzept Einmal ohne, bitte um. Kunden bringen hierfür ihre eigenen Behälter für Waren mit. Foto: Ilona Schmid

"Es ist nicht ganz einfach", nickt Lier, "Die Nachfüllbar muss gepflegt und sauber gehalten werden, mehr Kundengespräche werden geführt – ein arbeitsintensives Geschäft." Dass sich das Konzept trotzdem rentiert, stehe für Manuela Lier sowohl unternehmerisch als auch persönlich außer Frage: "Viele Menschen kaufen die Sonett-Produkte. Vom Abfallwirtschaftsverband haben wir bereits eine Prämie für die Mehrwegbehälter bekommen. Und man selbst hat ein gutes Gewissen, wenn man statt vier gelben Säcken nur noch einen vor der Tür stehen hat."