In Oberndorf tut sich etwas: Nahwärme kommt, Glasfaser-Internet wohl auch

Plus Oberndorf blickt nicht nur in die Zukunft, sondern plant sie auch – wenn auch mit langem Zeithorizont. Welche Rolle Heizkraftwerk und Breitbandausbau spielen.

In Oberndorf plant man die Zukunft. Diesen Eindruck vermittelten die jüngsten Beratungen im Gemeinderat. Zwei Projekte wollen die Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker auf den Weg bringen: den weiteren Breitbandausbau und den Einstieg in ein Nahwärmenetz. „Das wird alles nicht schnell realisierbar sein“, dämpfte Bürgermeister Franz Moll die Hoffnungen auf eine schnelle Verwirklichung. Immer wieder wurde 2026 als Marke für die Umsetzung genannt.

Mit dem Aufbau eines Nahwärmenetzes hatte sich der Gemeinderat schon mehrmals beschäftigt. Nun gab das Gremium einstimmig eine Absichtserklärung ab: Demnach will Oberndorf wie die Nachbargemeinden Mertingen und Bäumenheim mit JP Joule zusammenarbeiten. Das Unternehmen soll jetzt erkunden, wo ein Heizkraftwerk angesiedelt werden könne. Bürgermeister Moll empfahl einen Platz zwischen Oberndorf und Eggelstetten, um kurze Zuleitungswege zu haben. Wie er ausführte, sei es dann notwendig, eine Betreibergesellschaft zu gründen. Wenn die Grundlagen gelegt seien, sei es an der Zeit für eine Informationsveranstaltung.