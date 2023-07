Jugendliche beschädigen mit Fahrrädern einen Tennisplatz

Mehrere Radfahrer drehen auf einem Sandplatz in Oberndorf ihre Runden. Das hat Strafanzeigen zur Folge.

Vier Jugendliche haben mit einer ziemlich gedankenlosen Aktion in Oberndorf einen Tennisplatz beschädigt. Das Quartett drehte am Mittwoch gegen 17 Uhr auf dem Sandplatz mit Fahrrädern seine Runden. Mit Bremsmanövern hinterließen sie tiefe Spuren auf dem Spielfeld. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Der Platzwart und andere Vereinsmitglieder beobachteten die Jugendlichen und hielten zwei von ihnen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden anderen Beteiligten flüchteten zunächst, konnten aber inzwischen ermittelt werden. Da keiner der Burschen dem Verein angehört, müssen sich diese sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs verantworten. (AZ)