Wie junge Köche aus Oberndorf die alte "Krone" in ihrem Heimatort beleben

Plus Erneut findet eine Aktion statt, mit der das geschlossene Dorfgasthaus in Oberndorf zum Treffpunkt wird. Im Oktober kochen Markus Kaim und Lukas Steinhart.

Die Dorfgemeinschaft Oberndorf ringt nach wie vor um die Zukunft ihrer alten Dorfwirtschaft "Zur Krone", die seit 2020 geschlossen ist. Während es auf politischer Ebene um Machbarkeitsstudie, Kosten, Raumkonzepte, Bedarfsermittlung und so manches mehr geht, ist auch die Bürgerschaft selbst immer wieder aktiv, um dem Gasthaus als zentralem Treffpunkt Leben einzuhauchen.

Die alte Dorfwirtschaft "Zur Krone" in Oberndorf steht leer. Immer wieder gibt es Bemühungen, sie wiederzubeleben.

Im Herbst 2022 haben bekanntlich sieben Vereine sieben Wochen lang die Wirtschaft betrieben. Und dann gibt es da noch die beiden Jungköche Markus Kaim (23) und Lukas Steinhart (22), die immer wieder den Herd anwerfen und die Kochlöffel schwingen. Faschingsball und Starkbierfest haben sie bereits in der "Krone" bekocht und jetzt planen sie erneut eine Aktion in dem leer stehenden Gebäude.