Oberndorf

vor 33 Min.

Klimaschutz auf dem eigenen Balkon: Lohnen sich Kleinkraftwerke?

Plus Auch auf dem Balkon kann man sich die Sonne über eine PV-Anlage zunutze machen. Die Engagierten Bürger Oberndorf haben dafür eine Förderung ins Leben gerufen.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Die Bundesregierung hat am 16. August den Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung vorgelegt; im Herbst wird es wohl der Bundestag per 1. Januar 2024 beschließen. Einer der Eckpunkte lautet „Teilhabe der BürgerInnen am Ausbau der PV stärken“. Eine bemerkenswerte Bürgerinitiative ist in diesem Sinn bereits jetzt in Oberndorf über die Bühne gegangen.

Die Engagierten Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein hatten auf Initiative von Roger Bach aus der Vereinskasse 1000 Euro für sogenannte Balkonkraftwerke mit einer Einspeiseleistung von 600 beziehungsweise künftig zulässigen 800 Watt ausgelobt. Die Aktion war aufgrund des Wirkungskreises des Vereins auf das Gemeindegebiet beschränkt. Je Kleinst-Photovoltaikanlage waren 100 Euro in Aussicht gestellt worden, innerhalb von zwei Monaten war der Topf leer – der Verein legte für den elften Antrag sogar noch einen Hunderter drauf, so Vorsitzende Maria Wagner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen