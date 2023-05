Metal-Fans feiern am Wochenende in Oberndorf

In Oberndorf wird es am Wochenende laut: Zum elften Mal findet dort das Metalheadz-Open-Air statt. Worauf ein Veranstalter sich besonders freut.

Der Feldweg vorbei am Campingplatz in Eggelstetten führt normalerweise zu menschenleeren Wiesen und Feldern. Nicht aber an diesem Wochenende. Dann stehen dort eine große Bühne, viele kleine Zelte und jede Menge Menschen. Sie alle vereint der Musikgeschmack, denn sie kommen zum Metalheadz Open-Air-Festival. Zwei Tage lang ist Feiern zu Hardrock und Heavy Metal angesagt.

„Die Idee für das Festival hatte damals unsere Kassenwartin“, erzählt der zweite Vorstand und Pressesprecher Manuel Gritschneder. Daraus entwickelte sich zuerst der Verein Bavarian Metalheadz HMF. Im Jahr 2011 fand das erste Festival in dem Oberndorfer Ortsteil statt, damals noch mit knapp 200 Teilnehmenden. Inzwischen gibt es jährlich exakt 667 Tickets, zwei Drittel davon können die Besucherinnen und Besucher direkt am Festival kaufen. „Die sind dann auch fast immer weg“, sagt Gritschneder. Die übrigen 223 Karten gibt es im Herbst. Die letzten Jahre war das Open-Air immer ausverkauft – „Sold out“, wie es in der Musikbranche heißt.

Beim Festival in Oberndorf läuft alles ehrenamtlich

Von der Akquise der Bands bis zum Aufbau des Verpflegungszeltes ist die Organisation des Festivals ehrenamtlich. „Wir nehmen uns dann immer zwei Wochen komplett frei, um alles aufzubauen“, sagt der zweite Vorstand. An diesem Wochenende helfen rund 120 Ehrenamtliche, damit das Festival reibungslos verläuft. Sie stehen am Einlass, hinter der Bar oder betreuen die Künstler.

Dank der Freiwilligen und durch langfristige Anschaffungen, wie Zelte oder Werkzeug, gelingt es dem Verein, bei der Organisation des Events keine roten Zahlen zu schreiben. „Der Eintritt deckt unsere Fixkosten komplett ab“, bestätigt die Kassenwartin Stefanie Weiß. Dazu zählt etwa die Miete für die Bühne, die Ton- und Lichttechnik und die Gage der Bands. Während des Festivals sammeln die Veranstalter zusätzlich Spenden für Vereine und Gruppen in Oberndorf und Eggelstetten. In diesem Jahr wollen sie den Hilfsfonds der Gemeinde Oberndorf unterstützen.

Ein bisschen Spaß darf beim Aufbau auch nicht fehlen. Ein Helfer scheint sich bereits auf das Festival am Wochenende zu freuen. Foto: Helen Geyer

Für Manuel Gritschneder ist das Metalheadz Open-Air das Jahreshighlight. Er unterstützt von Anfang an bei der Organisation des Festivals. Dadurch entstanden Freundschaften sowohl mit Besuchern als auch mit Musikern. „Wir haben Bands hier, die in der Szene ziemlich bekannt sind. Trotzdem können wir einfach anrufen und sie spielen auf unserem Festival“, sagt Gritschneder. Auf wen er sich in diesem Jahr freut? „Vicious rumors“, verrät er. „Das ist eine Metalband aus den 80er-Jahren.“

Das ausverkaufte Metalheadz Open-Air-Festival findet von 19. Mai bis 20. Mai in Oberndorf am Lech statt. Dort spielen 22 Bands aus Deutschland, Italien, USA, Österreich, Schweden, Indien, Großbritannien und Kanada. Auf der Wiese nahe dem Campingplatz in Eggelstetten lauschen die Besucherinnen und Besucher verschiedenen Musikstilrichtungen wie Hardrock, Heavy Metal und Trash-Metal.