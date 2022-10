Oberndorf

vor 35 Min.

Oberndorf macht Hubert Eberle zum Altbürgermeister

Plus Corona hat es mehrfach verhindert, dass die Gemeinde ihren langjährigen Rathauschef gebührend verabschiedet. Jetzt gibt es einen besonderen Festakt.

Von Helmut Bissinger

"Das Leben kann so schön sein", sang der Männergesangverein Oberndorf, und die Trachtenkapelle schuf mit der "Bayernhymne" einen würdevollen Rahmen. Dazu Bürgermeister Franz Moll mit Amtskette und ein erlesener Kreis von Ehrengästen. Etwas Besonderes stand in der Lechgemeinde an, etwas, das wegen Corona bereits zweimal verschoben worden war: die Ernennung von Hubert Eberle zum Altbürgermeister.

