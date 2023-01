Oberndorf

Paukenschlag im Fasching: Lechexpress läuft heuer deutlich anders ab

Plus Der Faschingsclub Oberndorf muss bei seinem bunten Treiben in diesem Jahr einige Einschnitte vornehmen. Das betrifft vor allem die Party nach dem Umzug.

Die Gerüchteküche in Oberndorf brodelte bereits. Fällt der "Lechexpress", der über viele Jahre der größte Faschingsumzug im Donau-Ries-Kreis war, heuer aus? In der Tat sei das Spektakel am Faschingsdienstag in Gefahr gewesen, erklärt Marc-Oliver Maifeld, Präsident des örtlichen Faschingsclubs, auf Anfrage unserer Redaktion: "Es war kurz vor dem Kippen." Doch am Sonntag hätten die Verantwortlichen sich noch einmal zusammengesetzt und entschieden, "dass wir es durchziehen". Allerdings fällt das närrische Treiben in Oberndorf in diesem Jahr eine Nummer kleiner aus.

