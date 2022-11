Schauspieler Franz Gugg wird 90

Ein Urgestein der Volksbühne Oberndorf feiert Geburtstag. Ohne ihn wäre der Verein wohl nicht denkbar.

Franz Gugg feiert an diesem Freitag seinen 90. Geburtstag. Einen Großteil seiner Freizeit in den vielen Lebensjahren verbrachte er gerne auf der Bühne beim Theaterspiel. In seiner Jugend beim Burschenverein, sowohl in Eggelstetten im damaligen Wirtshaus Amann als auch dann in Oberndorf im Gasthaus Müller (Stotz).

Später schließlich wurde im Gasthaus Mayinger im alten Saal über der Wirtsstube von der Katholischen Landjugend (KLJB) Theater gespielt. Natürlich gehörte Franz Gugg meist zur Stammbesetzung. Als dann Johannes Ruf von Pfarrer Josef Waldmann die Regie für die Theaterstücke übernahm, wurde von Gugg die Gründung eines eigenen Vereins angeregt.

1978 wurde dann der Theaterverein Volksbühne Oberndorf gegründet. Natürlich war auch Franz Gugg eines der 34 Gründungsmitglieder. Er sagt noch heute: "Endlich haben wir jetzt eine Vorstandschaft, und ich brauche nicht jedes Mal die Theaterhefte bestellen und das Geld dafür auslegen. Das macht jetzt der Kassier." 1980 wurde Franz Gugg als Zweiter Vorsitzender in die Vereinsführung gewählt. Beim zehnjährigen Vereinsjubiläum überreichte ihm Vorstand Ruf die Urkunde zum Ehrenmitglied in Anerkennung seiner vielfältigen Verdienste. In den kommenden Jahren sah das Publikum in vielen Dreiaktern immer wieder gerne Gugg in den verschiedensten Rollen. Mit der unnachahmlichen Art seiner Mimik und Gestik sorgte er stets für eine gute Verständlichkeit des Theaterstücks. Auch wenn er mal seinen Text vergaß, merkte das keiner. Er konnte das wunderbar überspielen, indem er sich langsam dem Vorhang näherte, hinter dem die Souffleuse stand. Heute feiert Franz Gugg seinen 90. Geburtstag, nicht auf der Bühne, sondern, wie er leibt und lebt, im Kreise seiner Familie.

