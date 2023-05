Oberndorf

So klingt es in Oberndorf im Frühling

Plus Männergesangverein, Frohsinn Genderkingen, Volksliederchor Eggelstetten, Cantiamo, Kirchenchor und Überraschungssänger banden einen bunten musikalischen Strauß.

Dass Singen Geist, Körper und Seele wohltut, gab es jetzt einmal mehr beim Frühlingssingen des MGV Liederkranz in Oberndorf zu erleben: An die 100 Sängerinnen und Sänger wirkten mit und weckten mit schönen Melodien beim Publikum "Frühlingsgefühle". Nach drei Jahren Corona-Pause konnte der Oberndorfer Männerchor endlich wieder zum traditionellen Konzert einladen: Und sowohl Mitwirkende als auch begeisterte Zuhörer kamen in großer Zahl.

Der Männergesangverein unter Heinrich Speer begrüßte mit einem flotten Willkommenslied und dem harmonisch vorgetragenen Frühlingslied "Sonnenschein auf allen Wegen". Die Pianobegleitung übernahm wie immer Hans Kraus. Vorsitzender Christian Hornung hieß neben zahlreichen Ehrengästen vor allem die beiden Gastchöre, den Gesangverein Frohsinn Genderkingen und den Volksliederchor Eggelstetten, herzlich willkommen.

