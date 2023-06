Spielplatz in Oberndorf von Unbekannten beschädigt

In Oberndorf haben Unbekannte den Spielplatz beschädigt. Unter anderem wurde das Spielhaus mit Edding beschmiert.

Zwischen dem 9. Juni und dem 16. Juni haben Unbekannte in Oberndorf den dortigen Spielplatz im Peter-Frey-Ring beschädigt. Das Spielhaus wurde mit Edding beschmiert, zudem wurde ein Holztisch am Spielplatz angekokelt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rain unter Tel.: 09090 7007 -0 in Verbindung zu setzen. (AZ)