Streit beim Angeln: Mann wirft Campingstuhl auf Freundin

Zu einem Streit beim Angeln kommt es am Lechufer in Oberndorf. Ein Mann wirft einen Stuhl nach seiner Freundin. Beide haben Alkohol getrunken.

Auf dieses Paar hat das Angeln nicht entspannend gewirkt: Am Lechufer bei Oberndorf stritt sich ein 41-Jähriger mit seiner 45-jährigen Freundin. Es kam zu Anzeigen. In der Nacht von Freitag auf Samstag befand sich laut Polizei eine Gruppe aus dem Augsburger Stadtgebiet in Oberndorf, Höhe Holzmühle, am Lechufer beim Angeln. Hierbei kam es zwischen einem 41-Jährigen und seiner 45-jährigen Freundin zum Streit. Nach anfänglichen gegenseitigen Beleidigungen schliefen beide zunächst getrennt am Ufer.

In den Morgenstunden geht der Streit in Oberndorf weiter

Als die Frau in den Morgenstunden ihre Sachen aus dem Auto holen wollte, verwehrte ihr Freund ihr dies. Es kam erneut zum Streit. Der Mann warf laut Polizei einen Campingstuhl nach seiner Freundin und traf sie am Oberarm. Die Frau lief daraufhin zu Fuß in Richtung Oberndorf. Dort bat sie einen Anwohner die Polizei zu verständigen. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme konnte bei allen Beteiligten eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. (AZ)