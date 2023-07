Oberndorf

vor 18 Min.

Tigra feiert mit Gästen aus aller Welt den steilen Aufstieg der Firma

Plus Tigra, Der Hartmetall-Hersteller für Schneidwerkzeuge wird vor 40 Jahren gegründet. Von Waltershofen zieht das Unternehmen nach Oberndorf, wo eine erfolgreiche Geschichte beginnt.

Von Daniel Weigl

1983 gründeten Helge Motzer und Dr. Harald Feld das Unternehmen Tigra in Waltershofen (Landkreis Augsburg). Das Büro war in einer ehemaligen Wirtschaft untergebracht, die ersten Teile wurden in einer Autohalle gefertigt. 1995 zog das Unternehmen nach Oberndorf. Schon damals hatte Helge Motzer mit seinem Team das Ziel, Tigra zum weltweit führenden Lieferanten für geschliffene Schneidsätze für die Holzbearbeitung zu entwickeln. In diesem Jahr kann der Hartmetall-Hersteller für Schneidwerkzeuge den 40. Geburtstag feiern.

2006 wird Tigra führender Lieferant für geschliffene Schneidsätze

2006 wurde Tigra weltweit führener Lieferant. Helge Motzer erinnert sich in seinen Grußworten außerdem: „1986 habe ich unseren damals 20 Mitarbeitern auf der Weihnachtsfeier gesagt, wir wollen irgendwann 100 Millionen Mark Umsatz erzielen. 2021 haben wir diesen Meilenstein erreicht.“ Die Firma Tigra mit Hauptsitz in Oberndorf und Niederlassungen in den USA, China und Brasilien erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro und beliefert mehr als 1100 Kunden in über 80 Ländern.

