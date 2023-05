Oberndorf

Tomaten aus Oberndorf für ganz Deutschland: Wie es dazu kommt

Plus Der Traditionshof Funk aus Oberndorf behauptet sich und beschreitet einen eigenen, nachhaltigen Weg der Gemüseerzeugung. Das Angebot ist breit gefächert.

Mühsam ziehen derzeit viele Menschen ihre Tomaten auf der Fensterbank vor, um sie dann nach dem Ende der Nachtfröste ins Freie zu pflanzen. So ähnlich, nur in wesentlich größerem Stil geschieht dies derzeit auf dem Hof von Gemüse- und Obstanbauer Funk in Oberndorf. Seit Januar hilft jeder in der Familie des auf biologischen Anbau spezialisierten Betriebs mit, aus kleinen Samenkörnern Tomatenpflanzen zu züchten.

"Es ist ein schönes Gefühl", erzählt Marianne Uhl im Gewächshaus an der Ellgauer Straße, "zu sehen, wie die Pflanzen wachsen". Jeden Tag lasse sich sehen, wie die Tomatenpflanzen höher werden. Der Fortschritt sei aber nicht so gewaltig wie in den Vorjahren, "weil die Sonne fehlt". Einen Trost hat Marianne Uhl für alle Hobbygärtner parat: "In diesem Jahr verschicken wir die vorgezogenen Tomatenpflanzen eine Woche später." Die Sonne habe gefehlt, um die Pflanzen besser wachsen zu lassen. In Reih und Glied stehen Hunderte von ihnen im Kaltgewächshaus. "Alles reine Handarbeit", erzählt Otto Uhl. Die Pflanzen werden in eigens für den Gartenbetrieb Funk gefertigte Kartons gepackt und dann in ganz Deutschland verschickt. Erst vor drei Jahren hat der Traditionshof damit begonnen, diesen neuen Geschäftszweig aufzubauen. Nun hat man sich etabliert "und die Nachfrage steigt ständig".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

