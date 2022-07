Ungeöffnete Briefe in Papiertonne in Oberndorf gefunden

Als die Papiertonne des Dorfladens geleert wurde, sind mehrere ungeöffnete Briefe und adressierte Zeitschriften gefunden worden. Nun ermittelt die Polizei.

Bei der Leerung der Papiertonne des Dorfladens in Oberndorf sind am Freitag mehrere ungeöffnete Briefe und Postsendungen gefunden worden. Darunter befanden sich auch diverse Zeitschriften. An dem nicht zugestellten Postgut aus dem Bereich Oberndorf und Eggelstetten waren aktuelle Datumsstempel angebracht. Ob die Briefe durch den Briefträger entsorgt wurden oder anderweitig abhandengekommen sind, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das aufgefundene Postgut wurde vor Ort durch die Beamten sichergestellt. Sollten ähnlich gelagerte Vorfälle dazu bekannt sein, wird um Hinweise an die Polizei unter Telefon 09090/7007-0 gebeten. (AZ)