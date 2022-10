Verunglückter Harley-Fahrer liegt im Uniklinikum

Der Motorradfahrer, der zwischen Mertingen und Oberndorf von einem Auto erfasst wurde, verletzte sich schwer. Die Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Der Mann, der am Montagnachmittag bei einem Unfall zwischen Mertingen und Oberndorf schwer verletzt wurde, befindet sich im Uniklinikum Augsburg. Dorthin brachte den 56-Jährigen ein Rettungshubschrauber. Wie die Polizei nun berichtet, war der Motorradfahrer auf der Staatsstraße von Oberndorf in Richtung Mertingen unterwegs, als eine 58-jährige Autofahrerin an der Einmündung Eggelstetten nach links abbog. Die Frau übersah dabei den entgegenkommenden Biker, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der 56-Jährige wurde dabei ins Bankett geschleudert. Wie schwerwiegend seine Verletzungen sind, darüber machen die Beamten keine genauen Angaben.

Die Autofahrerin hingegen blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden von etwa 6500 Euro. Die Maschine des Verunglückten, eine Harley Davidson, erlitt einen Totalschaden von 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Oberndorf musste die Straße für etwa zwei Stunden komplett sperren und leitete den Verkehr um. 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (AZ)

