VfB Oberndorf hat altbewährte und neue Funktionäre

Plus Der Sportverein hat in der Jahresversammlung seinen Vorstand neu gewählt. Welche Veränderungen das mit sich brachte. Außerdem gab es etliche Ehrungen.

Bei der Jahresversammlung des VfB Oberndorf freute sich Landrat und Erster Präsident Stefan Rößle über die Teilnahme von 76 Vereinsmitgliedern und erinnerte an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Darunter waren beispielsweise die Unterstützung bei Organisation und Ausrichtung der Maifeier, das dreitägige Fest zum 75. Vereinsjubiläum und die Beteiligung an der Aktion "Wir machen auf", bei der das Gasthaus "Zur Krone" acht Wochen von zahlreichen Vereinen bewirtet wurde.

Auch vereinsintern hat sich etwas getan: Der VfB investierte in einen Mähroboter und in die Sanierung des Sportgeländes. Die Fußballfans dürfen sich zudem über eine moderne elektronische Anzeigetafel freuen, die gesponsert wurde.