Warum Oberndorf weniger Projekte angehen will

Plus Die Lechgemeinde Oberndorf hat kostspielige Projekte hinter sich und vier Millionen Erspartes. Dennoch will man jetzt zurückhaltender agieren.

Auf den ersten Blick könnte Oberndorfs Bürgermeister Franz Moll eigentlich zuversichtlich sein und neue Aufgaben ins Auge fassen. Die Lechgemeinde hat fast vier Millionen Euro auf der hohen Kante. Durchforstet man aber den aktuellen, jetzt einstimmig verabschiedeten Haushalt, versteht man Molls Zurückhaltung, stehen dem Guthaben doch 6,3 Millionen Schulden gegenüber.