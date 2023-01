Wie geht es mit der Krone in Oberndorf weiter?

Plus Sieben Vereine haben die Dorfwirtschaft für sieben Wochen betrieben. Die Zukunft des Ensembles ist weiter ungewiss. Wie es weitergehen könnte.

Gibt es für die Dorfwirtschaft in Oberndorf eine Zukunft? Dass die Bürgerinnen und Bürgerinnen gerne wieder ein zentrales Gasthaus und einen Treffpunkt im Ort hätten, darin besteht mittlerweile kein Zweifel mehr. Im Herbst hatten sieben Vereine für sieben Wochen in der ehemaligen Krone ein "Wirtshaus auf Zeit" eröffnet und damit einen Erfolg gelandet. Die Menschen kamen. Zudem wurde die Diskussion über eine langfristige Wiederbelegung neu angestoßen – und jetzt eine Grundsatzentscheidung gefällt.