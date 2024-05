Blechschaden und Lechtverletzter bei Unfall in Oppertshofen

In Oppertshofen stoßen zwei Autos zusammen. Verursacherin des Unfalls ist eine 29-Jährige.

In Oppertshofen sind am Samstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Verursacher des Unfalls ist nach Angaben der Polizei eine 29-Jährige, die mit ihrem Pkw um 20.30 Uhr von der Maurenstraße nach links in die Kesseltalstraße einbiegen wollte. Dabei übersah die Frau einen Wagen, den eine 35-Jährige steuerte.

Bei der Kollision entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Ein Fahrzeuginsasse erlitt leichte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung. (AZ)