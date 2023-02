Frau schrottet Auto bei Unfall an Gartenzaun und Betonsäule

Eine 56-Jährige kommt in Oppertshofen von der Straße ab und verunglückt recht spektakulär. Der Schaden ist beträchtlich.

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in Oppertshofen recht spektakulär verunglückt. Nach Angaben der Polizei war die 56-Jährige kurz vor 13 Uhr mit ihrem Kleinwagen in der Fürststraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet die Frau auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Links von dieser prallte der Pkw zunächst gegen einen Gartenzaun und dann frontal gegen eine Betonsäule. Das Betonelement wurde durch die Wucht des Aufpralls samt Fundament aus der Verankerung gerissen. An dem Auto entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro summieren.

Die Fahrerin erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Glücklicherweise, so die Polizei, waren zum Zeitpunkt des Unfalls keine anderen Fahrzeuge und Fußgänger in der Nähe. (AZ)