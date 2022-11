Otting

Die Schlosskapelle gehört jetzt der Gemeinde Otting

Die Schlosskapelle am nördlichen Ortsrand hat die Gemeinde Otting dieses Jahr zum symbolischen Preis von einem Euro von der Diözese Eichstätt gekauft. Das Kirchlein aus dem Jahr 1704 ist dringend sanierungsbedürftig.

Die Schlosskapelle am nördlichen Ortsausgang von Otting ist ein markantes Gebäude im Ort. Nach jahrelangen Gesprächen und Verhandlungen mit der Diözese Eichstätt konnte die Gemeinde das Gotteshaus in diesem Jahr zum symbolischen Preis von einem Euro erwerben. Das verkündete Bürgermeister Wolfgang Lechner bei der Bürgerversammlung im Sportheim. Dies war aber nicht die einzige Investition der kleinen Kommune.

