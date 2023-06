Einbrecher steigen in Kapelle in Otting ein und stehlen heilige Gegenstände

Diebe brechen in eine Kapelle in Otting ein. Daraus nehmen sie einige wertvolle und heilige Gegenstände mit.

Einbrecher haben aus einer Kapelle in Otting wertvolle Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Wochenende. Unbekannte drangen gewaltsam in das Seminarhaus und die Kapelle der Theresienschwestern Heilig-Blut am Blockhaus in Otting ein.

Daraus nahmen sie mehrere sakrale Gegenstände sowie Kunst in einen Gesamtwert von schätzungsweise 15.000 Euro mit. Polizeibeamte sicherten Spuren und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

