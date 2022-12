Frau landet bei Unfall mit Auto kopfüber in Bach bei Otting

Eine Autofahrerin verunglückt nahe Otting spektakulär. Die Polizei glaubt die Ursache zu kennen.

Nahe Otting ist am Sonntagmorgen eine Autofahrerin spektakulär verunglückt. Nach Erkenntnissen der Polizei war die 30-Jährige um 7.10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von der Staatsstraße Monheim - Wemding her in Richtung Otting unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Abzweigung zum "Blockhaus" kam die Frau wohl wegen Sekundenschlafs mit dem Wagen nach links auf die Gegenspur und schließlich bei voller Fahrt von der Straße ab. Der Pkw prallte gegen eine Leitplanke, überrollte einen Grenzstein, überschlug sich und kam etwa zwei Meter tiefer im Krummbach auf dem Dach zum Liegen.

Bach bei Otting wird durch Unfall verunreinigt: Zwei Feuerwehren im Einsatz

Die Fahrerin hatte großes Glück: Sie blieb den eigenen Angaben zufolge unverletzt. Ihr Wagen musste von einer Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. An dem Auto entstand Totalschaden. Der Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 17.000 Euro. Der Krummbach wurde durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Eine Abbindung und Reinigung erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren Wemding und Otting, die mit insgesamt 20 Kräften vor Ort waren.

Die Polizei zeigte die Unfallverursacherin, die sich alleine im Pkw befand, wegen Verdacht auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger oder körperlicher Mängel an. Wie die Sache letztlich juristisch bewertet wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft. (AZ)