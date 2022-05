Gemeinde Otting wartet auf Millionenbetrag vom Freistaat

Plus Weil sich die Auszahlung eines staatlichen Zuschusses verzögert, muss Otting im Haushalt 2022 eine Vollbremsung hinlegen. Was das konkret bedeutet.

Das kleine Otting hat in den vergangenen Jahren ein riesiges Projekt bewältigt. Für rund sieben Millionen Euro hat die knapp 800 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde die Kanalisation, die Wasserleitungen und die Straßen im Dorf erneuert. Dies war nur möglich, weil der Freistaat Bayern Zuschüsse in Höhe von insgesamt 4,6 Millionen Euro zugesagt hat. Obwohl die Maßnahmen seit dem vorigen Jahr abgeschlossen sind, bestimmt die Generalsanierung der Infrastruktur nach wie vor das Handeln der Kommune. Zum einen steht ein Millionenbetrag des Staats aus, zum anderen sind noch einige große Rechnungen zu zahlen.