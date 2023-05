Mutter und Sohn stürzen bei Otting von ihren Fahrrädern

Beide ziehen sich Verletzungen zu. Sie müssen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Pfingstmontagvormittag endete für zwei Radler – Mutter und Sohn – ein Ausflug im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei waren die 23-jährige Monheimerin und ihr neun Jahre alter Sohn gegen 10 Uhr von Kreut in Richtung Otting unterwegs. Auf der Gullenbachstraße übersah die Frau auf Höhe eines Silos ein größeres Schlagloch und stürzte vom Rad zu Boden. Der Bub stürzte kurz darauf ebenfalls. Beide Radler wurden mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort wurden glücklicherweise bis auf Schürfwunden und Prellungen keine weiteren Verletzungen festgestellt. (AZ)