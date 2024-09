Betrunkener fährt im Auto in Schlangenlinien durch die Stadt

Dank eines Hinweises hat die Polizei am Mittwochvormittag in Rain einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge meldete, dass ein Auto in sogenannten Schlangenlinien im Stadtgebiet unterwegs sei. Es stellte sich heraus, dass ein 53-Jähriger aus einer Nachbargemeinde mit seinem Pkw zunächst die Neuburger Straße stadteinwärts fuhr, weiter über die Münchner Straße bis ins Ziegelmoos. Dabei konnte der Mann laut Polizei öfters seine Fahrspur nicht halten.

Bei einer Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Für einen freiwilligen Atemalkoholtest benötigte der 53-Jährige mehrere Versuche, bis das Ergebnis von 1,08 Promille feststand. Aufgrund dieses Werts und der Ausfallerscheinungen wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (AZ)