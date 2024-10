Positive Bilanz bei Kontrollaktion der Polizei in Donauwörth

Unter dem Motto „Sicherheit im öffentlichen Raum“ haben Polizeikräfte am Montag in Donauwörth eine Großkontrolle durchgeführt. Nach Angaben der Polizei fanden die Überprüfungen von 8 bis 11 Uhr in der Berger Allee statt. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge, Fahrer und deren Ladungen kontrolliert.

Die Beamten verzeichneten keine gravierenden Verstöße. Im Anschluss sensibilisierten sie die Verkehrsteilnehmer für die hohe Anzahl an Wildunfällen im Landkreis Donau-Ries und empfahlen, insbesondere in der Dämmerung und bei Nacht die Geschwindigkeit zu reduzieren. Zudem informierten sie über die Winterreifenpflicht. Seit Oktober 2024 ist auf solchen Reifen das Bergsymbol mit Schneeflocke erforderlich. (AZ)