Streit auf Parkplatz eskaliert – Polizei muss eingreifen

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Eichenstraße in der Donauwörther Parkstadt ist es am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr zu einem heftigen Streit gekommen, der in Handgreiflichkeiten ausartete und einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Ein 29-jähriger Mann aus einem Nachbarlandkreis trat laut Polizei einer 28-jährigen Frau gegen das Knie. Als ein weiterer 29-Jähriger schlichten wollte, schlug ihm der Angreifer mehrmals ins Gesicht. Der Mann erlitt dabei unter anderem ein Hämatom am Auge. Eine Streife der PI Donauwörth beendete den Streit und nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf. Die Beteiligten hatten Atemalkoholwerte von 1,5 bis knapp 2,2 Promille. (AZ)

