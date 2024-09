Die Postbank schließt ihre Filiale in Donauwörth im Oktober

Die Postbank schließt am 16. Oktober 2024 ihre Filiale in der Bahnhofstraße 2 in Donauwörth, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Bis dahin stehe das Postbank-Team den Kundinnen und Kunden wie gewohnt zur Verfügung. Die Postbank informiere per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann.

Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen hat bereits im Juni die Post-Partnerfiliale in der Bahnhofstraße 34 übernommen. Eine alternative Filiale der Postbank befinde sich Neuburg an der Donau, Paul-Winter-Straße 18. „Dort können unsere Kundinnen und Kunden sich zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen. Sie erhalten hier auch Postdienstleistungen, können Bargeld ein- und auszahlen, sowie Überweisungen vornehmen“, heißt es in einer Mitteilung. Auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal gebe es in dieser Filiale. Auf Wunsch biete die Postbank Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen rund um die eigene Immobilie auch beim Kunden zu Hause an.

Zudem stünden den Kunden der Postbank alle Geldautomaten der Cash Group Banken, inklusive des Bargeldbezuges an den Kassen der teilnehmenden Shell-Tankstellen, kostenlos zur Verfügung. Im Anschreiben der Pressemitteilung heißt es, dass die Postbank das eigene Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten kontinuierlich überprüfe. In diesem Zusammenhang habe die Postbank beschlossen, die Filiale in Donauwörth zu schließen. (AZ)