30-Jähriger schlägt Mann in Gaststätte in Rain mit dem Kopf gegen die Nase

Der 22-jährige Geschädigte sagt der Polizei, er kenne den Mann nicht, der ihm in Rain mit einem Kopfstoß Schwellungen im Gesicht zufügt.

Gegen 3.50 Uhr am Sonntagmorgen schlug ein 30-Jähriger in einer Gaststätte in Rain einem 22-Jährigen aus der Nähe von Donauwörth mit dem Kopf gegen die Nase. Laut Polizei gab der Geschädigte an, dass der Angreifer ihm gänzlich unbekannt sei. Der aggressive 30-Jährige war offenbar stark alkoholisiert. Der junge Geschädigte erlitt eine Schwellung im Gesicht und im Bereich der Nase. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt. (AZ)