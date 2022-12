Bürgermeister der Stadt Rain appelliert um Zusammenhalt im neuen Jahr

Plus Rains Bürgermeister Karl Rehm sieht die Stadt auch im Jahr 2023 vor großen Herausforderungen und wünscht sich ein vertrauensvolles und gutes Miteinander aller.

In seiner Jahresschlussansprache blickte Rains Bürgermeister Karl Rehm zurück auf zwölf Monate voll allgemeiner Ungewissheit, genereller Sorgen und rasanter Veränderungen. Corona, Ukraine-Krieg und weltweite Krisen – allesamt Ereignisse, die sich auch bei uns bemerkbar machen - seien mit ihren Auswirkungen greifbar. Gleichzeitig aber hätten sich auch, daraus resultierend, Hilfe und Zusammenhalt bemerkbar gemacht. "Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind über sich hinausgewachsen und viele Menschen und Organisationen haben unkompliziert und besonnen geholfen und in beruhigender Art und Weise ihre Pflicht getan", sagte Karl Rehm.