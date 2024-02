Der Funke des Frohsinns sprang beim Tillywurm über

Plus Beim Faschingsumzug in Rain dürften weit über 1000 Akteure dabei gewesen sein. Erst recht säumten viele Hundert Zaungäste die Straßen, um dem bunten Treiben zuzusehen.

Die Mischung aus Faschingsgesellschaften mit Regentschaft und Garden, großen und kleinen Wagen sowie zahlreichen Fußgruppen macht den Charme des Tillywurms aus. Es dürften weit über 1000 Akteure gewesen sein, die auf Schusters Rappen, originell verkleidet, mit und ohne Masken, durch die Lechstadt flanierten und die Taschen vor allem der kleinen Zaungäste füllten.

Genauso zahlreich besetzt waren die großen Wagen, von denen – zu beiden Seiten dicht gestaffelt – die „Besatzungen“ die Süßigkeiten auf das Volk regnen ließen. Die Funken des Frohsinns sprühten zwischen von den Maskerern und den vielen tausend Zuschauern auf der zwei Kilometer langen Strecke von der Neuburger über die Hauptstraße in die Donauwörther Straße bis zur Dreifachhalle.