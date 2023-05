Rain

Die Feuerwehr Rain ist 150 Jahren im Einsatz zum Wohl der Menschen – eine Zeitreise

So sah die Rainer Feuerwehrmannschaft im Jahr 1911 aus. Sie hat sich hier für den Fotografen vor der Stadtpfarrkirche aufgestellt.

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Rain feiert heuer großes Jubiläum. Beim Blick in die Chronik zeigt sich, welch unschätzbare Bedeutung sie für Stadt und Umgebung hat.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

„Heute Morgen kurz nach 2 Uhr wurden die Bewohner unserer Stadt durch Feuersignale aus dem Schlafe geschreckt. Aus der Fendt’schen Brauerei stieg eine mächtige Feuersäule zum Firmament, dasselbe weithin grell beleuchtend. Es war in dem mit Getreidevorräthen aller Art gefüllten Stadel, Feuer ausgebrochen, das so rapid um sich griff, daß ihm die ganzen Fendt’schen Gebäulichkeiten, bestehend aus Wohnhaus, Brauerei, Stallungen, Scheunen etc. mit sämmtlichen Getreide- und Futtervorräthen, sowie Bamannsfahrnissen zum Opfer fielen.“

So schreibt das Rainer Wochenblatt am 23. September 1898. Zwei weitere Anwesen brannten ebenfalls komplett ab, wie es dort heißt, zusätzlich wurden andere Anwesen beschädigt. Mit 16 Feuerwehren aus der Umgebung sowie aus Neuburg und Donauwörth gelang es der Rainer Feuerwehr, noch größeres Unglück zu verhindern. „Auch ist es ein großes Glück zu nennen, daß bei Ausbruch des Brandes vollständige Windstille herrschte, andernfalls hätte leicht eine ganze Häuserreihe ein Raub der Flammen werden können.“ Fahrlässige Brandstiftung durch Fuhrleute wurde als Brandursache vermutet.

