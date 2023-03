Eine echte Klatsche für den TSV Rain

Mit 0:10 kassieren die Lechstädter in der Verbandsliga die Höchststrafe gegen Tabellenführer TSV Starnberg IV. Nun geht es für den TSV Rain ins Derby.

Nicht mehr und nicht weniger als eine echte Klatsche fing sich Verbandsliga-Schlusslicht TSV Rain im Heimspiel gegen den Tabellenführer TSV Starnberg II ein. Die Gäste aus Oberbayern ließen von Beginn an keinerlei Zweifel darüber aufkommen, wer hier am Ende des Tages die beiden Punkte mitnehmen würde.

Nur mickrige zwei Sätze fielen in der gesamten Partie auf die Seite der Heimmannschaft, die die Überlegenheit des Spitzenreiters dann auch neidlos anerkannte. Ein, wenn auch kleiner, Trost: Auch die nachfolgende Abendpartie bei der TSG Hochzoll entschieden die Starnberger mit dem gleichen Kantersieg für sich. Zumindest ganz zu Beginn des Spiels sah es gar nicht so schlecht für die Heimmannschaft aus. Thiebau/Genz entschieden den ersten Satz gegen Hagmüller/Kappe mit 11:3 klar für sich. Wittmeier/M. Klein gaben ihren ersten Durchgang nur knapp mit 9:11 gegen Leidheiser/Mohanamoorthy ab. Doch anschließend klappte bei den Hausherren nicht mehr allzu viel, der Tabellenführer lag also schon nach den Doppeln 2:0 vorn.

Starnberger werden ihrer Favoritenstellung gerecht

In den Einzeln wurden die Gästeakteure ihrer aufgrund der TTR-Werte zu erwartenden Favoritenstellung dann in allen Belangen gerecht. Gerhard Wittmeier fand gegen Florian Leidheiser nie ins Spiel, André Thiebau war nur im dritten Satz gegen Michael Hagmüller nahezu ebenbürtig.

Auch das hintere Paarkreuz verlief in derselben Manier. Gegen Kai Kappe blieb Rains Jürgen Genz ohne Siegchance, während der für den außer Form befindlichen Matthias Häusler eingesetzte Marco Klein gegen Pragash Mohanamoorthy relativ knapp den Kürzeren zog.

Für den TSV Rain steht nun das Derby in Augsburg an

Beim Zwischenstand von 0:6 war die Frage nach der Punktevergabe damit schon geklärt, doch die Gäste ließen auch im zweiten Einzeldurchgang nicht nach. Wittmeier zeigte gegen Hagmüller eine mehr als achtbare Vorstellung. Das Spielglück lag aber nicht aufseiten des TSV-Spitzenspielers, sodass am Ende eine 1:3-Niederlage zu Buche stand. Thiebau fand gleichzeitig gegen Leidheiser nie richtig in die Partie.

Als im Anschluss auch Genz und Klein ihre Duelle gegen Mohanamoorthy und Kappe jeweils mit 0:3 verloren hatten, stand die 0:10-Höchststrafe fest, die der TSV nun möglichst schnell aus den Trikots schütteln muss, um am kommenden Wochenende im Verbandsliga-Derby beim Post SV Augsburg ein besseres Bild abzugeben. (wrö)