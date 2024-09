Rain feiert eine magische Nacht

In dieser Nacht sind in Rain nicht alle Katzen grau: Unter dem Motto „1 Abend, 20 Locations, 40 Kulturschaffende“ verwandelt sich die Stadt bei der Kulturnacht in ein buntes, facettenreiches Gesamtkunstwerk. Das Programm bietet einen so umfangreichen, vielfältigen Einblick in das Kulturleben der Stadt, dass die Zeit fast zu kurz scheint für diese überwältigende Fülle an Kreativität und inspirierender Lebensfreude.

