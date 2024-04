Rain

vor 49 Min.

Familie – aber anders: Im Architekturbüro Mener ist die dritte Generation am Start

Plus Hansjakob Mener hat die Firma in Rain an seine Nachfolgerin übergeben, bleibt aber als Rückversicherer im Hintergrund. Was das Ungewöhnliche bei den Meners ist.

Von Barbara Würmseher

"Irgendwas muss ich richtig gemacht haben", sagt Hansjakob "Hajo" Mener und schmunzelt zufrieden. Er sitzt im Zimmer seiner "Chefin" im luftigen Obergeschoss des Architekturbüros Mener in der Rainer Hauptstraße. Sein eigenes "Austragszimmer" befindet sich im Erdgeschoss. Der 65-Jährige ist an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt angekommen, der sich gemeinhin Ruhestand nennt. Allerdings überspringt er diese Schwelle nicht ruckartig, sondern will sich noch ein paar Jahre Zeit lassen, gemächlich darüber zu gleiten, um sich dann irgendwann eines Tages als Privatmensch zwischen lauter schönen Hobbys wiederzufinden.

Möglich wird dieser sachte Übergang durch die junge, spritzige, kreative und energiegeladene Frau an seiner Seite, in deren Büro er zum Gespräch Platz genommen hat. Sie hat 2012 erstmals die Nasenspitze in den Betrieb gesteckt und hat das offensichtlich so gründlich getan, dass sie nun seit 2023 seine Chefin ist: Alisa Mener. Die 30-Jährige hat die Firma übernommen, für die Hajos Vater Walther Mener vor 66 Jahren den Grundstock gelegt hatte, und bildet nun zusammen mit ihrem "Ex-Chef" ein Dream-Team an der Spitze der 16-köpfigen Belegschaft.

