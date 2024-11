Herbstvollversammlung des Kreisjugendring Donau-Ries

Kürzlich fand die Herbstvollversammlung des KJR Donau-Ries statt, bei der sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Jugendorganisationen des Landkreises versammelten, um über die zukünftige Ausrichtung und wichtige Themen der Jugendarbeit zu beraten. Nach vielen engagierten Jahren im Vorstand wurden die Vorsitzende Teresa Lill (JRK), die stellvertretende Vorsitzende Michaela Bierbichler (THW) sowie Beisitzerin Carla Luxenhofer verabschiedet. Der KJR Donau-Ries bedankt sich herzlich für ihren langjährigen Einsatz und ihr großes Engagement. In der Wahl des neuen Vorstandes wurde Marcus Kalusche (BDKJ) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Unterstützt wird er von Stefanie Ries (JBN) als stellvertretende Vorsitzende. Die neue Vorstandsspitze freut sich auf die gemeinsame Arbeit im kommenden Jahr, um auch weiterhin eine starke Interessenvertretung der Jugend im Landkreis zu gewährleisten. Einer der Schwerpunkte der Vollversammlung lag auf der Jahresplanung 2025, die durch Marcus Kalusche vorgestellt wurde. Ziel ist es, weiterhin innovative Angebote für die Jugend zu schaffen und bestehende Projekte nachhaltig zu fördern. Zudem präsentierte Geschäftsführer Stefan Ost den Haushaltsplan für das kommende Jahr, der einstimmig verabschiedet wurde. Ein besonderer Höhepunkt war der Informationsvortrag zum Thema „Cannabis“. Das Thema stieß auf großes Interesse und regte eine intensive Diskussion an, da die Themen Aufklärung und Prävention zentral sind. In den Beirat wurden außerdem gewählt: Claudia Marb, stellvertretende Landrätin und Gabriele Fograscher, Kreisrätin (SPD), beide bringen künftig ihre politische Erfahrung ein. Auch Matthias Stark (Donau-Ries Aktuell) und Gregor Wiebe (Huckleberryking Media) wurden in den Beirat aufgenommen und werden ihre Expertise aus den Bereichen Medien und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen. Der Kreisjugendring Donau-Ries bedankt sich bei allen Teilnehmenden und freut sich auf ein produktives Jahr 2025.

