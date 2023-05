Mann klaut Whiskey-Flasche aus Supermarkt in Rain

In Rain hat am Freitag ein Mann eine Flasche Whiskey gestohlen. Eine aufmerksame Kassiererin erwischte den Täter allerdings.

Am Freitagvormittag ist ein Mann dabei erwischt worden, wie er eine Flasche Whiskey aus einer Supermarktfiliale gestohlen hat. Der 40-jährige Kunde steckte sich die Schnapsflasche in den Hosenbund und bezahlte seine anderen Waren an der Kasse. Nachdem er den Supermarkt verlassen hatte, wurde er durch eine aufmerksame Kassiererin angesprochen und ins Büro gebeten. Dort gab er den Diebstahl der Flasche im Wert von rund 16 Euro zu. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und ein Hausverbot für die Supermarktfiliale. (AZ)