Polizei stoppt Fahrer wegen Alkohol am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle erwischt die Polizei einen betrunkenen Autofahrer. Er hat fast 1,9 Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag in Rain einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Die Beamten kontrollierten den 37-jährigen nach Mitternacht in der Babette-Müller-Straße. Dabei bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. (AZ)