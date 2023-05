Rain

Rain steht zu Kulturveranstaltungen – auch wenn es etwas teurer wird

Plus Musik, Literatur, Tanz und alle 20 Minuten ein neues Erlebnis: Das ist im Herbst geboten. Im Winter steigt bei der Schlossweihnacht für manche Stände die Gebühr.

In Rain ist etwas geboten. Das gesamte „einschlägige“ Angebot der Stadt stand auf der Tagesordnung des Kultur- und Festausschusses. Und das kann sich sehen lassen. Es wird gemäß Auftrag an die Tourismus-Mitarbeitenden weiterentwickelt für neue Zielgruppen – unter gleichzeitiger Reduzierung der städtisch organisierten Konzerte. Die Standgebühren hat der Ausschuss moderat angehoben. Die erfreulichste Information hatten Bürgermeister Karl Rehm und Sachbearbeiter Florian Lein von der für den 14. Oktober angesetzten Kulturnacht. Etwa 40 Kulturschaffende haben ihre Mitarbeit zugesagt. Stadt, Projektpatin Barbara Würmseher und „Wir aus Rain“ sind die weiteren Akteure des Abends.

Von 18 bis 23 Uhr gibt es in der Altstadt einen Dreiklang aus „Kultur erleben, Kulinarik genießen und durch die Stadt bummeln“. Der „kulturelle Fahrplan“ sieht an den einzelnen Punkten jeweils eine „Aufenthaltszeit“ von 20 Minuten vor, alle Angebote sind in der Hauptstraße und der nächsten Umgebung angesiedelt. So kann der Besucher oder die Besucherin an einem Abend viel von dem Mix aus Musik, Gesang, Literatur, Kunst, Tanz, Museum und Kinderprogramm (dieses beginnt eventuell schon um 16 Uhr) erleben.

