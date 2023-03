Sind die Jazzkonzerte in Rain noch zu leisten?

Plus Die Kosten sind im Verhältnis zur Zahl der Zuhörer zu hoch. Heuer gibt es aber erneut vier Gastspiele. Außerdem kommt das Sommerkino wieder – und nicht nur das.

Wie stellt sich die Stadt Rain 2023 kulturell auf? Was ist im Einzelnen geboten und sind Veränderungen geplant? Das Tourismusamt informierte jetzt den Kultur- und Festausschuss, der den von städtischer Hand geplanten Reihen und Aktionen seine Zustimmung gab. Es sind vor allem die altbewährten Konzertzyklen wie auch eine Präsentation bildender Kunst, die auch heuer wieder stattfinden. Die Frage ist allerdings: wie lange noch in der gewohnten Form?